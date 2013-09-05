Українські миротворці у Ліберії контролюють ситуацію на повітряних кордонах шести держав

Минулого тижня екіпажі зі складу окремої авіаційної групи Операції ООН у Кот-д’Івуарі на вертольотах Мі-24 виконали патрулювання, польоти спостереження, повітряне супроводження переміщення військ над територією держави і прикордонною місцевістю зі сторони Ліберії.

У той же час пілоти на Мі-8 здійснили перевезення миротворців інших контингентів, персоналу Місії, місцевих мешканців, вантажів, евакуацію та медичне транспортування. Для здійснення повітряного перевезення військовослужбовців та евакуації хворих піднімалися екіпажі, які знаходилися у режимі 45-хвилинної готовності до виконання завдання “Stand by”. Незважаючи на сезон тропічних дощів, протягом однієї льотної зміни було здійснено 24 польоти, наліт склав понад 26 годин.

Окрім того, з нагоди Дня авіації у базовому таборі 56-го окремого вертолітного загону пройшли святкові заходи. Під час урочистого шикування командир загону військовий льотчик 1 класу полковник Петро Пліс зачитав вітальні телеграми від керівництва держави, оборонного відомства, Збройних Сил України та Місії ООН у даній африканській державі.

– Ваша відмінна бойова та морально-психологічна підготовка та патріотизм є запорукою успішного виконання завдань, які стоять сьогодні перед нами, – зазначив полковник Петро Пліс. – Вже понад місяць у зоні відповідальності особового складу 56-го загону не тільки територія Ліберії, а й Кот-д’Івуару. Тепер українські миротворці контролюють ситуацію на кордонах Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї, Кот-д’Івуару, Малі та Буркіна Фасо.

З нагоди свята за досягнуті успіхи в бойовій підготовці, сумлінне виконання службових обов’язків група українських миротворців була нагороджена грамотами та заохочена подяками.