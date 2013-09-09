Співробітництво військово-морських сил Польщі та України буде поширюватись й поглиблюватись
Про це було наголошено сьогодні, 9 вересня, у флотській столиці України – Севастополі, по закінченні переговорів військових делегацій двох держав, які очолили Міністри оборони України Павло Лебедєв та Республіки Польща Томаш Семоняк.
На думку міністра національної оборони Республіки Польща, плідне двостороннє співробітництво між підрозділами сухопутних військ та авіації України та Польщі триває вже багато років.
– Військове співробітництво видів наших збройних сил розвивається дуже добре, - сказав Томаша Семоняка. – Але ми з нашими українськими колегами вважаємо за потрібне надати більше уваги та динаміці розвитку співробітництва військово-морських сил наших держав. Тому ми запрошуємо Міністра оборони України Павла Лебедєва до столиці польських військових моряків – міста Гданськ.
Окрім того, сторонами було заявлено про поглиблення співробітництва у сфері оборонної промисловості та у розвитку військово-промислового комплексу.