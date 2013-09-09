Співробітництво військово-морських сил Польщі та України буде поширюватись й поглиблюватись

На думку міністра національної оборони Республіки Польща, плідне двостороннє співробітництво між підрозділами сухопутних військ та авіації України та Польщі триває вже багато років.

– Військове співробітництво видів наших збройних сил розвивається дуже добре, - сказав Томаша Семоняка. – Але ми з нашими українськими колегами вважаємо за потрібне надати більше уваги та динаміці розвитку співробітництва військово-морських сил наших держав. Тому ми запрошуємо Міністра оборони України Павла Лебедєва до столиці польських військових моряків – міста Гданськ.

Окрім того, сторонами було заявлено про поглиблення співробітництва у сфері оборонної промисловості та у розвитку військово-промислового комплексу.