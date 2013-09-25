У рамках Програми “Україна-НАТО”розпочалася перепідготовка військовослужбовців

У церемонії відкриття курсів взяли участь керівник Програми “Україна-НАТО” пан Крістофер Штаудт, директор Чернігівського центру підвищення кваліфікації кадрів Володимир Бойко, заступник начальника 169-го навчального центру з виховної роботи полковник Юрій Зубрицький та начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації Сергій Болдирєв.

Перепідготовка двадцяти військовослужбовців 169-го навчального центру за напрямком “Комп’ютерна графіка і дизайн” триватиме два місяці. Програма розрахована на 224 академічні години.