У рамках Програми “Україна-НАТО”розпочалася перепідготовка військовослужбовців
20:43, 25 вересня 2013Військо
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На базі 169-го навчального центру Сухопутних військ у рамках Програми “Україна-НАТО” розпочали роботу курси з перепідготовки військовослужбовців, які звільняються або плануються на звільнення з лав Збройних Сил України у зв’язку з реформуванням.
У церемонії відкриття курсів взяли участь керівник Програми “Україна-НАТО” пан Крістофер Штаудт, директор Чернігівського центру підвищення кваліфікації кадрів Володимир Бойко, заступник начальника 169-го навчального центру з виховної роботи полковник Юрій Зубрицький та начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації Сергій Болдирєв.
Перепідготовка двадцяти військовослужбовців 169-го навчального центру за напрямком “Комп’ютерна графіка і дизайн” триватиме два місяці. Програма розрахована на 224 академічні години.
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