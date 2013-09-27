У Харкові завершилися змагання з допризовної підготовки

За чемпіонські титули змагалися команди з 11 областей України, а також з міст Київ та Севастополь. У даному заході взяли участь понад 100 юнаків.

На урочистому мітингу з нагоди закриття спартакіади були присутні директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації Сергій Христоєв, голова обласного комітету Міжнародного Українського союзу ветеранів війни полковник у відставці Петро Конюшенко, начальник гарнізону полковник Олексій Середа та виконуючий обов’язки начальника університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба льотчик І-го класу полковник Андрій Алімпієв.

– До організації даного масштабного заходу ми з керівництвом області підійшли якомога ретельніше. Адже, вважаю, це не просто черговий спортивний захід, а й важливий крок у військово-патріотичному виховання молоді, формуванні та пропаганді здорового способу життя. Також із проведенням подібних зустрічей підвищуватиметься престиж професії захисника Вітчизни, – зазначив полковник Олексій Середа.

Протягом чотирьох днів у рамках Всеукраїнської спартакіади юнаки демонстрували влучність, силу та витривалість з таких видів спорту, як підтягування на перекладині, біг на 3000 та 100 метрів, плавання на 50 метрів, метання навчальної гранати, стрільба з автомату Калашникова, а також подолання загальновійськової смуги перешкод. Усі змагання проводилися на базі видового військово-навчального закладу та у розташуванні 92-ї окремої механізованої бригади 6 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України.

Переможців змагання визначали як за командними результатами, так й в особистому заліку. За результатами спартакіади переможцем у командному заліку стала команда з числа юних мешканців Запорізької області, яка здобула перше місце. А спортсмени-допризовники з Вінницької і Чернігівської областей, посіли 2-ге та 3-те місце відповідно.

В особистому заліку чемпіоном став Андрій Окунь з Вінницької області, cрібло дісталося Єгору Далієвському з Чернігівщини, а “бронза” – Олександру Синенку з Запоріжжя.