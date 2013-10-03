У Військово-медичному центрі Центрального регіону відкрито новий кабінет з апаратурою – “FibroScan”

Сьогодні, 3 жовтня, у поліклінічному відділенні Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону відбулося відкриття кабінету еластометрії. Начальник медичної частини Центру кандидат медичних наук підполковник медичної служби Ігор Мельник, презентуючи громадськості і журналістам новий кабінет, оснащений сучасною діагностичною апаратурою, зазначив, що діагностичний апарат “FibroScan” – це визнаний світовий стандарт в гепатології.

– Вартість цього апарату – 680 тисяч гривень. Таких в усій Україні 3 чи 5 може й набереться. Він придбаний за кошти, які були зароблені колективом нашого Центру. “FibroScan” – це найновіша технологія в неінвазивній діагностиці стану печінки, яка за 10-15 хвилин дозволяє отримати якісну оцінку еластичності клітин печінки для діагностики фіброзу і цирозу у пацієнтів з різними гепатологічними захворюваннями, – підкреслив підполковник медслужби Ігор Мельник.

Крім того, начальник медичної частини ВМКЦ ЦР додав, що для категорій громадян, які не мають права на безкоштовне лікування у військових медичних закладах Міністерства оборони України, процедура обстеження коштуватиме близько 200 гривень, що у 7-8 разів дешевше вартості аналогічних послуг у приватних клініках міст-мільйонників.

Довідка. Ідея технології полягає у використанні коливань низької частоти для кількісної оцінки еластичності тканин печінки. Завдяки меншій вартості і ступеню ризику, ультразвукова еластографія являє собою ідеальний метод діагностичної візуалізації для визначення біоеластичності тканин і некрозу. Принцип дії апарату заснований на результаті гістологічних досліджень: чим твердіша печінка, тим вищий ступінь розвитку фіброзу. Досліджуваний обсяг не менше ніж у 100 разів перевищує обсяг проби тканини, одержуваної за допомогою біопсії печінки, при цьому, що важливо, оцінюється різнорідність поширення фіброзу печінки. Перевагами методики є її неінвазивний, відсутність побічних ефектів і ускладнень, негайний результат, одержуваний відразу після закінчення дослідження, можливість використовувати апарат для моніторингу проведеної терапії та оцінки її ефективності. Завдяки доступності процедури і можливості миттєвого отримання результатів, фібросканування можна рекомендувати всім хворим вірусними гепатитами для виключення вираженого фіброзу печінки, а також для моніторингу динаміки прогресування захворювання в процесі діагностики та лікування захворювань.