Перші партії призовників вже відправлені до війська

Так, урочисті відправки відбулися на збірних пунктах Чернігівського, Черкаського, Харківського обласних військкоматів. Юнаків направили до військових частин Повітряних Сил та Сухопутних військ ЗС України та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у різних областях України.

Як повідомив старший офіцер центру особового складу Територіального управління “Північ” підполковник Сергій Бойко, усі працівники військкоматів готові до відправок призовників у війська. Щоденно на кожній обласній призовній дільниці проходять медичне обстеження близько 70 юнаків.

– В обласних військових комісаріатах для повноцінної роботи військово-лікарської комісії створені всі належні умови, підібрані кращі фахівці медичних установ обласних центрів та здійснюється забезпечення призовників гарячою їжею під час перебування їх на збірних пунктах, – повідомив офіцер.

Варто зазначити, що цієї осені з семи областей України, що входять до зони відповідальності Територіального управління “Північ”, на строкову військову службу буде відправлено 3 тисячі юнаків.

Зі збірного пункту Рівненського обласного військового комісаріату також направлено першу команду призовників. Всього до лав Збройних Сил та інших військових формувань України з Рівненщини буде направлено 270 юнаків.

З Дніпропетровська вже відправлено 80 призовників. У заході, який за традицією пройшов біля Монументу Слави у центрі міста, взяли участь заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації – голова обласної призовної комісії Ростислав Ботвінов, начальник штабу – перший заступник командира 6-го армійського корпусу полковник Сергій Корнійчук, Дніпропетровський обласний військовий комісар полковник Сергій Калашников, військовослужбовці місцевого гарнізону та гарнізону смт. Черкаське, ветерани Великої Вітчизняної війни, вихованці Дніпропетровської флотилії юних моряків та річковиків, місцевого ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Євгена Березняка, школярі, допризовна і призовна молодь.

Призовників та гостей свята привітав колектив вокально-хореографічного ансамблю “Юність Дніпра”. Воїни 93-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу Збройних Сил України продемонстрували свій стройовий вишкіл.

Після цього призовники відбули на обласний збірний пункт, звідки у складі своїх команд вони будуть направлені для проходження строкової військової служби до військових частини Сухопутних військ та військових частин Внутрішніх військ МВС України.