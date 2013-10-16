На Закарпатті відбулися спільні навчання підрозділів ЗС України та ДСНС України

Захід відбувся у селі Тросник під загальним керівництвом голови Закарпатської ОДА Олександра Ледиди.

Метою навчань обох структур було відпрацювання заходів всебічної взаємодії застосування сил та засобів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Міністерства оборони України в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуації природного характеру, спричинених небезпечною паводковою ситуацією.

Учасники тренувань відпрацьовували взаємодію сил та засобів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, окремого інженерно-саперного батальйону “Тиса” 128 окремої гірсько-піхотної бригади 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, що дислокується на Виноградівщині, територіальних органів управління та формувань цивільного захисту при проведенні пошукових та аварійно-рятувальних робіт під час паводку.

Як показує ситуація із ліквідацією наслідків проходження паводків, проведення першочергових та рятувальних робіт припадає й на підрозділи Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, які також стали учасниками навчань.

Усього у проведенні навчально-рятувальної операції взяло участь понад 150 чоловік особового складу та майже 40 одиниць спеціальної та аварійно-рятувальної техніки. Такі широкомасштабні навчання дають можливість відпрацьовувати механізми співпраці, спільних дій з іншими службами життєзабезпечення області, що залучаються у випадку виникнення паводкової ситуації, а також забезпечити взаємодію зведених загонів з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Тактико-спеціальні навчання відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних. За легендою навчань, у місцях проходження інтенсивних опадів та короткочасних злив утворився інтенсивний поверхневий стік з накопиченням його у низовині. Відбулося “затоплення” і “підтоплення” господарських об’єктів, споруд, суб’єктів господарювання та територій населених пунктів Королево, Теково, Сасово, Тросник Виноградівського району, а також порушено функціонування систем життєзабезпечення населення. На певних ділянках місцевості утворилися острівці на яких опинилися люди. Шляхи евакуації відсутні...

Під час навчань відпрацьовувалися: розгортання пересувного пункту Управління ДСНС України у Закарпатській області; “рятування” людей та тварин із затоплених територій за допомогою моторних човнів та гусеничного 17-тонного плаваючого транспортера ПТС-М; надання постраждалим медичної та психологічної допомоги; створення тимчасового мостового переходу з використанням комплекту ТММ-3М; розгортання польового пункту водозабезпечення на базі фільтрувальної станції ВФС-10, дезінфекція колодязів та інші невідкладні заходи.

Підсумовуючи цей масштабний захід, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр Ледида наголосив, що поставленої мети було досягнуто.

– Всі служби з поставленими завданнями впоралися. Для Закарпаття питання протипаводкового захисту населення – особливо актуальне, адже саме закарпатці неоднаразово потерпали від водної стихії, – зазначив Олександр Ледида.