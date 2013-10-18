Лапароскопічне втручання позбавляє від багаторічного консервативного лікування

Зокрема, спеціалістами відділення абдомінальної хірургії клініки торакоабдомінальної хірургії успішно виконуються лапароскопічні операції з приводу грижі стравохідного отвору діафрагми.

Це захворювання спричиняє вихід органів черевної порожнини в грудну порожнину і викликає відчуття болю, дискомфорту за грудиною, а також може розцінюватись пацієнтом, як серцеві проблеми. Інший патологічний стан, що часто діагностується водночас з грижою стравохідного отвору діафрагми – недостатність кардії та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, що розвивається в результаті потрапляння агресивного шлункового вмісту на слизову стравоходу, що призводить до утворення ерозій, виразок стравоходу.

За словами начальника відділення, кандидата медичних наук, лікаря-хірурга вищої категорії, підполковника медичної служби Юрія Яринича, який і проводить оперативні втручання вищезгадані патологічні стани підлягають лапароскопічній хірургічній корекції.

– Суть цієї корекції полягає у крурорафії (зменшенні розмірів стравохідного отвору діафрагми) та езофагофундоплікацію за Nissen (формуванню нового клапанного механізму з метою запобігання закиданню шлункового вмісту в стравохід), – зазначив офіцер медичної служби. – Показовим може бути клінічний випадок лікування пацієнтки (52 роки) із грижею стравохідного отвору діафрагми ІІ стадії, гастроезофагеальною рефлюксною хворобою тип “С”., яка страждала чимало років через неефективність консервативного лікування. У цієї пацієнтки була вираженою наступна симптоматика: дворічна печія, консервативною терапією без ефекту, болем за грудиною, що двічі “вкладав” жінку до кардіологічного стаціонару, симптом зав’язування шнурків (посилення больових відчуттів та відрижка шлунковим вмістом під час нахилу вперед).

В результаті проведено обстеження нами було виявлено килу (грижу) стравохідного отвору діафрагми ІІ стадії, недостатність кардії, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба тип “С”.

Власне, лапароскопічна операція проводилася під загальною анестезією, триває 1,5 години й складалася з декількох етапів: через п’ять 1-1,5 см проколів передньої черевної стінки до черевної порожнини вводяться відеолапароскоп та необхідні інструменти маніпулятори; потім – проводиться мобілізація великої та малої кривини шлунка й виконується крурорафію, а на завершальному етапі – езофагофундоплікацію за Nissen.

Варто акцентувати увагу на тому, що вже через чотири години пацієнти прооперовані таким чином можуть пити рідину, через добу – вживати молочні продукти (кефір, йогурт), через 48 годин – різноманітні каші, пюре.

– Суб’єктивно пацієнтка, перш за все, відчула підвищення комфорту прийому їжі, болі та печія відійшли в минуле, комфортний сон можливий не лише в півсидячому положенні, а й лежачи, – зазначив підполковник медичної служби Юрій Яринич.

Слід вказати, що перевагою даного хірургічного втручання є низька травматичність, що дозволяє уникнути вираженого больового синдрому в ранньому післяопераційному періоді, активізувати пацієнта в день операції, зменшити тривалість перебування хворого у стаціонарі зокрема, та якомога швидше повернутися до звичайного способу життя в цілому.