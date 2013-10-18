На спортивних фондах Міноборони у Львові запрацював єдиний в Україні відкритий басейн для стрибків у воду

Сьогодні, 18 жовтня, у Львові на фондах Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України урочисто відкрито реконструйований комплекс плавальних басейнів. Варто зазначити, що майже два роки тому було відновлено 50-метровий відкритий плавальний басейн цього комплексу, а від сьогодні також запрацював єдиний в Україні відкритий басейн для стрибків у воду.

З нагоди свята військових спортсменів вітали заступник голови – керівник апарату Львівської облдержадміністрації Вадим Гураль, голова Львівської обласної ради Петро Колодій, заступник міського голови з гуманітарних питань Василь Косів, керівник благодійного фонду “Спортивна країна” Дмитро Бублик, “господар” бази підполковник Володимир Гакавчин.

Після перерізання символічної стрічки для запрошених військовослужбовців Львівського гарнізону, курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл відбулися показові виступи плавців та команди з водно поло. “Родзинкою” спортивного свята стали стрибки у воду з 10-метрової вишки у виконанні майстра спорту міжнародного класу зі стрибків у воду, чемпіона Європи серед юніорів Федора Волкова (тренер Дмитро Адамчук).

Як розповів під час брифінгу директор комплексу заслужений тренер України Олег Фіалкович комплекс плавальних басейнів було збудовано в 1964 році. Спортивний ансамбль включає в себе відкритий 50-метровий басейн, реконструйований у 2011 році, басейн для стрибків у воду та водного поло розміром 25 на 22 метрів, басейн розміром 4 на 8 метрів, реконструйовані у цьому році для навчання плаванню початківців, а також 25-метровий критий басейн.

– З введенням в експлуатацію басейну для стрибків у воду в м. Львові відродиться такий популярний вид спорту, як стрибки у воду, що не розвивався понад 15 років. Також з’явиться нове місце для тренувань команд з водного поло, – зазначив Олег Фіалкович.

Загалом благодійним фондом Дмитра Бублика “Спортивна країна” на реконструкцію Комплексу плавальних басейнів Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України затрачено загалом 9 млн. грн. (у тому числі 5 млн. грн. в 2013 році). Також на реконструкцію 25-метрового критого басейну заплановано витратити ще 2 млн. грн.

Довідка. На фондах Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України тренуються вихованці 9 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, школа вищої спортивної майстерності, учні загальноосвітніх шкіл та студенти вищих навчальних закладів. Проводяться заняття з плавання, сучасного п’ятиборства, триатлону. Проходять заняття з плавання із військовослужбовцями Львівського гарнізону.

У комплексі плавальних басейнів Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України тренуються відомі львівські армійці.