Військові моряки приймають на борт вихованців “Школи юнг”

Практичне заняття на яхті “Александра” під час морського походу десятьом учням Республіканського навчального закладу “Керченська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів” подарували військові шефи.

– Минулого тижня в школі-інтернаті під керівництвом офіцерів ВМС ЗС України юнаки вже довідались про історію вітчизняного флоту, морської піхоти, вивчили морські терміни. А цього разу вчилися травити шкотові та керувати стакселем, відрізняти бак від юта, в’язати морські вузли, йти під парусом і навіть керувати яхтою, – повідомив заступник начальника Керченського гарнізону з виховної роботи капітан Олексій Нікіфоров.

Допомогти провести урок для вихованців “Школи юнг” у відкритому морі заповзявся капітан яхти “Александра” Василь Кадельчук.

– І я колись мріяв бути військовим моряком. Сподіваюся, що мрії цих хлопчаків збудуться, – зазначив він.

Василь Кадельчук розповів учням про принцип дії магнітного компаса і ехолота. Поки одні тримали курс, інші оглядали кают-компанію та камбуз, а на причалі всі разом допомагали швартувати яхту.

Директор школи-інтернату Кароліна Романець подякувала організаторам за подорож. За її словами, для семикласників це не тільки ефективне практичне заняття, а й незабутня пригода, яка запам’ятається на все життя.

В Одесі учні гуртка військово-патріотичного спрямування “Школа юнг” навчально-виховного комплексу “Морський ліцей – загальноосвітня школа № 24” відвідали бойові кораблі та катери Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Як повідомив заступник командира Західної ВМБ з виховної роботи капітан 2-го рангу Андрій Магдалюк, близько сорока учнів ознайомилися з обладнанням та умовами служби на флоті.

Під час екскурсії військовослужбовці за контрактом розповіли юним морякам про озброєння, особливості та характеристики кораблів, відповіли на їх численні запитання.

Наприкінці екскурсії військові моряки запросили підшефних “юнг” на камбуз, де пригостили їх солодощами та вислухали побажання щодо подальших спільних заходів в рамках роботи гуртка військово-патріотичного виховання.