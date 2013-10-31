Триває візит в Україну військової делегації НАТО на чолі з командувачем Об’єднаного командування ЗС НАТО “Брюнссум” генералом Гансом-Лотером Домрозе

Сьогодні, 31 жовтня, у Києві відбулися офіційні переговори делегацій НАТО та Генерального штабу Збройних Сил України.

Делегацію Північноатлантичного альянсу під час заходу очолював командувач Об’єднаного командування ЗС НАТО “Брюнссум” генерал Ганс-Лотер Домрозе, українську – начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана.

В ході переговорів генерал Ганс-Лотер Домрозе поінформував присутніх офіцерів Генерального штабу Збройних Сил України щодо структури та завдань Об’єднаного командування ЗС НАТО “Брюнссум”, а також ходу командно-штабного навчання Сил реагування НАТО “Steadfast Jazz – 2013”, активна фаза якого триває на території Навчального центру Сухопутних військ ЗС Республіки Польща “Дравсько-Поморський”.

Командувач Об’єднаного командування ЗС НАТО “Брюнссум” підкреслив, що Україна є першою країною-партнером, яка приєдналася до участі у Силах реагування НАТО. Сьогодні у керівництва Північноатлантичного альянсу є можливість спостерігати за впевненими діями українських морських піхотинців, які беруть участь у навчанні “Steadfast Jazz – 2013”.

Генерал Ганс-Лотер Домрозе подякував українській стороні за вагомий внесок у діяльність Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан.

Він також висловив готовність до обміну досвідом у питаннях розвитку професійного сержантського складу Збройних Сил України.

По завершенню переговорів командувач Об’єднаного командування ЗС НАТО “Брюнссум” генерал Ганс-Лотер Домрозе та начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана обмінялися сувенірами.