Більше 3,5 тисяч військовослужбовців видів та родів військ взяли участь у підсумкових навчаннях на 8 полігонах по всій території України

Розповідаючи про попередні підсумки бойової підготовки Збройних Сил України, він наголосив, що за 10 місяців поточного року на високому рівні залишилися показники середнього нальоту екіпажів авіації Сухопутних військ, Повітряних та Військово-Морських Сил, майже на 78 % виконано річний план стрибків з парашутом особовим складом високомобільних десантних військ, Повітряних та Військово-Морських Сил, частин спецпризначення, значно підвищилася середня наплавність кораблів і суден Військово-Морських Сил.

– Вже традиційно відбулися конкурси на кращий підрозділ роду військ – танковий, механізований взвод, розвідувальну групу, артилерійську батарею. Переможці були нагороджені грошовими преміями, – повідомив Володимир Можаровський.

Заступник Міністра оборони України – керівник апарату поінформував, що цими днями на території навчального центру у Польщі проходять командно-штабні навчання Сил реагування НАТО “Steadfast Jazz – 2013”, у яких бере участь підрозділ морської піхоти ВМС ЗС України на штатній бойовій техніці. До участі в активній фазі навчань запрошений Міністр оборони Павло Лебедєв.

Також Володимир Можаровський високо оцінив дії українських військовослужбовців в ході антипіратської операції НАТО “Океанський щит” в районі Африканського Рогу, які в ніч на 3 листопада під час патрулювання попередили напад піратів на цивільне судно.