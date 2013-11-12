Лейтенанти Повітряних Сил вивчають авіаційні спеціальності

Тридцять п’ять випускників Харківського університету Повітряних Сил вивчають авіаційні спеціальності, на які були призначені для проходження військової служби у стройових частинах. Це фахівці з льотних та вертолітних двигунів, авіаційного обладнання, радіоелектронного обладнання, авіаційного озброєння.

Як розповів заступник начальника центру полковник Олександр Абрамчук, досвідчені фахівці – викладачі, які служать і працюють у навчальному закладі, введуть молодих авіаторів у курс льотної спеціальності.

– Навчання побудовано так, що лейтенанти спочатку вивчатимуть теоретичну частину, після чого на практичних заняттях закріплять отримані знання. Для такого навчання Центр має всі можливості, адже володіє унікальною базою тренажерів літальних апаратів, які стоять на озброєнні Повітряних Сил Збройних Сил України, – підкреслив офіцер.

Навчання проходитиме протягом місяця і закінчиться комплексним іспитом, під час якого молоді офіцери зможуть продемонструвати якість отриманих у Центрі знань.