Курсанта Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Максима Руденка визнано найобдарованішим

Декілька років тому Харківський міський голова Геннадій Кернес з метою заохочення майбутніх науковців та фахівців у інших сферах життєдіяльності суспільства виступив засновником даного освітньо-просвітницького проекту.

– Тут зібралися молоді покоління, які вже у недалекому майбутньому стануть гордістю нашої держави. Мені приємно вручити нагороди таким розумним та чистим у поглядах людям. Сподіваюся, грамоти та стипендії допоможуть їм й далі самовдосконалюватися, – зазначив міський голова.

Так, серед нагороджених у номінації “Обдарованість” – курсант четвертого курсу факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Максим Руденко.

За словами відмінника навчання, він із 9 класу середньої школи захоплюється комп’ютерним програмуванням та ІТ-розробками:

– В числі моїх освітніх перемог – призові місця на олімпіадах з програмування серед учнів Куп’янського району та одна абсолютна перемога на обласній олімпіаді з розробки спеціальних програм, що три роки тому відбулася у Харкові. В університеті я також постійно беру участь у різного роду конференціях чи виставках курсантських винаходів. Дуже приємно, що мої успіхи в навчанні були так високо оцінені, – зізнався військовослужбовець.

Виконуючий обов’язки начальника університету полковник Андрій Алімпієв перед особовим складом ХУПС привітав “кожедубівця” із нагородою та поставив у приклад його прагнення до нових знань.