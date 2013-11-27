У Києві відбулося виїзне засідання правління Громадської ради при Міністерстві оборони України

Згідно порядку денного учасники заходу, під головуванням голови Громадської ради генерал-майора у відставці Юрія Михайленка, обговорили стан та перспективи розвитку військового співробітництва між Україною та Європейським Союзом. З цього питання присутніх поінформував тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу європейського та євроатлантичного співробітництва головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України полковник Віталій Кузьменко.

– У вересні фрегат Військово-Морських Сил ЗС України “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27 та групою спеціального призначення (оглядовою командою) на борту вирушив у далекий похід з метою участі в антипіратських операціях у складі багатонаціонального корабельного з’єднання у районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану. На цей час фрегат провів вже три патрулювання в рамках виконання завдань операції НАТО “Океанський щит”. Після участі в цій операції, з 3 січня по 5 березня 2014 року планується участь українського національного контингенту в операції Європейського Союзу “EU NavFor Atalanta”, – повідомив офіцер.

Також учасники заходу обговорили особливості реформування Збройних Сил України, зокрема, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Генадій Воробйов поінформував присутніх щодо питань соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Також учасники ознайомились зі станом виконання Указу Президента України “Питання шефства над Збройними Силами України”.

– На виконання Указу Президента, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування встановлено шефство над 260 військовими частинами Збройних Сил України, – повідомив заступник командувача Сухопутних військ з виховної та соціально-психологічної роботи полковник Олександр Голоднюк. – Шефська допомога протягом 9 місяців цього року була надана на суму більше 812 тисяч гривень. Ці кошти спрямовувалися на придбання матеріальних засобів, ремонт озброєння, військової техніки, споруд та обладнання.

Крім того, органами військового управління за сприяння органів виконавчої влади проведено більше тисячі заходів військово-патріотичного та культурно-виховного спрямування, понад 250 заходів з підготовки допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави.