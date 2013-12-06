Військовослужбовці Житомирського гарнізону до професійного свята отримали ордери від квартир у новому будинку

На заході були присутні командир 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Петро Литвин, міський голова Володимир Дебой та майбутні мешканці будинку.

– Завдяки постійному контролю з боку керівництва Міністерства оборони України, тісній співпраці фахівців оборонного відомства з місцевою владою ми змогли ввести цей об’єкт в експлуатацію та прийняти його на баланс міста. Це найкращий подарунок військовим до професійного свята – Дня Збройних Сил України, – наголосив міський голова.

Вручаючи вітальні адреси новоселам, командир 8-го армійського корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин подякував їм за сумлінну службу.

– Сьогоднішня подія є свідченням того, як керівництво держави та Міністерства оборони України піклується про підвищення соціального статусу військовослужбовців. Щиро бажаю вам і вашим сім’ям миру і затишку у нових оселях! – зазначив він.

Довідково. Будівництво житлового будинку по вулиці Маршала Жукова у Житомирі було завершене у червні поточного року. На етапі підключення об’єкту до мережі опалення виникли питання щодо недостатньої для цього потужності місцевої котельні. Після виділення Міністерством оборони України додаткових коштів було проведено реконструкцію котельні, після чого будинок ввели в експлуатацію та прийняли на баланс міста.