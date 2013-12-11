В Академії сухопутних військ відбуваються заходи “Дорожньої карти” програми НАТО з удосконалення військової освіти DEEP

Впродовж чотирьох днів словацькі фахівці поділяться із українськими колегами досвідом управління та організації навчального процесу у вищих військових навчальних закладах, організації наукової роботи, застосування імітаційних технологій у навчальному процесі тощо. Бригадний генерал Борис Дуркіч та професор Мілан Сопочі прочитають низку лекцій, які будуть присвячені теоретичній та практичній підготовкам лідерів. Усі заняття будуть проведені з урахуванням специфіки сучасних збройних конфліктів, багатого досвіду проведення миротворчих операцій та місій під егідою Північноатлантичного альянсу.

Сьогодні, 11 грудня, в рамках вищезгаданої “Дорожньої карти” в українському військовому виші розпочалися заняття у форматі семінару з мовної підготовки, під час яких своїм досвідом із українськими колегами діляться викладачі англійської мови Ірена Севчікова та Нада Бразділова з Чеської Республіки.

Довідково. “Програма удосконалення військової освіти” (DEEP) була розроблена для підтримки зусиль держав-партнерів НАТО із створення, розвитку та реформування військових навчальних закладів шляхом надання їм допомоги у складанні навчальних програм та покращення якості методик підготовки.

12 березня, у штаб-квартирі НАТО у м. Брюссель відбулося підписання Дорожньої карти щодо напрямів співробітництва Збройних Сил України з Агенцією НАТО зі стандартизації. Метою укладання зазначеного документу є організація співпраці та отримання експертно-дорадчої підтримки в галузі стандартизації, спрямованої на впровадження нормативних документів НАТО у Збройних Силах України, а також отримання методичної та практичної допомоги з боку Агенції НАТО зі стандартизації. Імплементація положень Дорожньої карти сприятиме реалізації вимог стратегічних документів України у галузі оборони і безпеки, та трансформації Збройних Сил України у відповідності до кращих світових стандартів.