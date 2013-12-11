В Академії сухопутних військ відбуваються заходи “Дорожньої карти” програми НАТО з удосконалення військової освіти DEEP
10 грудня, ректор словацької Академії сухопутних військ імені генерала Мілана Стефаніка бригадний генерал Борис Дуркіч та голова Департаменту управління цього навчального закладу професор Мілан Сопочі розпочали курс лекцій з управління та лідерства для науково-педагогічних працівників Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові.
Впродовж чотирьох днів словацькі фахівці поділяться із українськими колегами досвідом управління та організації навчального процесу у вищих військових навчальних закладах, організації наукової роботи, застосування імітаційних технологій у навчальному процесі тощо. Бригадний генерал Борис Дуркіч та професор Мілан Сопочі прочитають низку лекцій, які будуть присвячені теоретичній та практичній підготовкам лідерів. Усі заняття будуть проведені з урахуванням специфіки сучасних збройних конфліктів, багатого досвіду проведення миротворчих операцій та місій під егідою Північноатлантичного альянсу.
Сьогодні, 11 грудня, в рамках вищезгаданої “Дорожньої карти” в українському військовому виші розпочалися заняття у форматі семінару з мовної підготовки, під час яких своїм досвідом із українськими колегами діляться викладачі англійської мови Ірена Севчікова та Нада Бразділова з Чеської Республіки.
Довідково. “Програма удосконалення військової освіти” (DEEP) була розроблена для підтримки зусиль держав-партнерів НАТО із створення, розвитку та реформування військових навчальних закладів шляхом надання їм допомоги у складанні навчальних програм та покращення якості методик підготовки.
12 березня, у штаб-квартирі НАТО у м. Брюссель відбулося підписання Дорожньої карти щодо напрямів співробітництва Збройних Сил України з Агенцією НАТО зі стандартизації. Метою укладання зазначеного документу є організація співпраці та отримання експертно-дорадчої підтримки в галузі стандартизації, спрямованої на впровадження нормативних документів НАТО у Збройних Силах України, а також отримання методичної та практичної допомоги з боку Агенції НАТО зі стандартизації. Імплементація положень Дорожньої карти сприятиме реалізації вимог стратегічних документів України у галузі оборони і безпеки, та трансформації Збройних Сил України у відповідності до кращих світових стандартів.