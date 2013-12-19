Військовики ліквідуватимуть наслідки природних лих на Рівненщині

Зокрема, фахівці дорожньо-мостового батальйону та підрозділів забезпечення виконали обслуговування спеціальної інженерної та дорожньої техніки, яка планується до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Військовослужбовці складу інженерно-дорожньої техніки проводять роботи щодо зняття зі зберігання та введення в експлуатацію шляхопрокладчика БАТ-2.

Силами об’єднаної ремонтної майстерні буде розгорнуто чотири спеціалізовані пости, що дозволить своєчасно провести обслуговування і зарядку акумуляторних батарей.

До погіршення погодних умов на території Рівненщини, у 107-му Центрі дорожнього забезпечення, що у Дубенському гарнізоні, створено оперативну групу та загін з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. До складу загону входять групи зв’язку, наметового містечка та інженерного забезпечення, а також понад 10 одиниць спеціальної та дорожньо-будівельної техніки. Серед них ПЗМ-2, автокран, бульдозери, грейдери ДЗ-122.