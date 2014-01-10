Засідання Галузевої двосторонньої соціально-економічної Ради Центрального комітету Всеукраїнської профспілки працівників ЗСУ

В ході засідання учасники обговорили ряд проблемних питань. Зокрема, було проаналізовано стан економіки на державних підприємствах, нормування оплати та охорони праці, а також забезпечення житлово-побутових гарантій працівників відомства.

В результаті плідної співпраці між Міністерством оборони України та Всеукраїнською профспілкою було досягнуто низки позитивних результатів у виконанні Галузевої угоди. Прикладом цього є зростання заробітної плати цивільних працівників та ліквідація на 19 державних підприємствах заборгованості щодо її виплати. Варто зазначити, що оборонне відомство є єдиним серед силових відомств з таким позитивним показником.

Водночас, в Міністерстві оборони України вживають заходів до тих керівників, які не все роблять для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати. Так минулого року за це було притягнуто до дисциплінарної відповідальності 11 осіб.

У сфері охорони праці працівників ЗС України теж досягнуто певних позитивних результатів, про що свідчить, той факт, що за минулий рік не було жодного випадку виробничого травматизму чи загибелі людей.

Завдяки увазі очільника Міністра оборони України Павла Лебедєва нарешті “розморожено” питання забезпечення житлом працівників ЗС України. За словами директора Департаменту капітального будівництва Міноборони Лариси Храмченко, станом на 1 січня 2014 року можливість проживати у службових квартирах отримали 263 працівника. Розпочалося відновлення списків працівників ЗС України, які потребують забезпечення житлом. На завершальному етапі знаходиться нормативно-правова база щодо розв’язання цієї проблеми.

Також під час засідання Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради виступив директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Юрій Баскаков. Він закликав присутніх проаналізувати позитивний досвід виконання угоди, а для підготовки нового документу на 2014-2016 запропонував взяти все найкраще. Передбачається, що чергову Галузеву угоду буде розглянуто під час засідання колегії Міністерства оборони України.

За словами керівника Департаменту, військове відомство буде й надалі поглиблювати співпрацю з профспілками стосовно питань виконання законодавства про працю та посилюватиме соціальний захист працівників Збройних Сил України.