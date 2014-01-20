Мелітопольські авіатори отримали відремонтований літак Іл-76МД

17:07, 20 січня 2014
Військо
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Днями на аеродромі 25 гвардійської Московської бригади транспортної авіації здійснив посадку літак Іл-76МД

Іл-76МД / Міноборони

Після контрольно-відновлювального ремонту літак повернув до військової частини екіпаж на чолі з військовим льотчиком першого класу, заступником командира бригади з льотної підготовки гвардії підполковником Вадимом Єрошкіним.

Середній військово-транспортний літак Іл-76МД транспортна бригада Повітряних Сил ЗС України отримала з цехів державного підприємства “Миколаївський авіаремонтний завод “НАРП”. З літаком проведено встановлення міжремонтних ресурсних показників, розбирання, визначення технічного стану, відновлення планера, систем та обладнання літака, продовження ресурсу двигунів та допоміжної силової установки.

– Прийом матеріальної частини та переліт пройшли без ускладнень, жодних зауважень не виникло, – зазначив командир екіпажу підполковник Вадим Єрошкін.

Відремонтований борт має характерне сіре забарвлення, яким раніше фарбували транспортні та пасажирські літаки ЗС України. 

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