В Міноборони розповіли, як йде боротьба з диверсантами і терористами

Так, в ніч з 22 на 23 травня 2014 року терористи напали на колону військової техніки, яка рухалася поблизу населеного пункту Рубіжне, Луганської області. Близько 04.40 у районі мосту між м. Рубіжне та м. Дружелюбівка колона однієї з військових частин Збройних Сил України потрапила у засідку та була обстріляна нападниками з гранатометів і стрілецької зброї. Військовослужбовці частини вступили у бій. Внаслідок запеклої сутички один військовослужбовець загинув, ще троє були поранені.

Також 22 травня, близько 15.40, на південній околиці Рубіжного понад 500 озброєних бойовиків здійснили напад на позиції військової частини, знову-таки під прикриттям посібників терористів, які виступили живим щитом. Для цієї кривавої акції бойовики цілеспрямовано накопичували сили заздалегідь. В даному випадку йдеться про банду бойовиків з Луганська, які останнім часом дислокувалися в м. Антрацит, та до складу якої входили російські професійні найманці. У тісній взаємодії механізованого підрозділу та армійської авіації українські військові дали терористам безкомпромісну відсіч. Запеклий бій тривав кілька годин. Українським військовим вдалося втримати позиції та примусити диверсантів відійти. Втрати бойовиків — до 20 убитих та понад 30 поранених.

У всіх випадках військовослужбовці, поранені в бою, отримали невідкладну медичну допомогу та евакуйовані до військово-медичних закладів.

У більшості випадків українським військовослужбовцям доводиться стикатися з добре підготовленими та озброєними бойовиками, професійними найманцями, які діють підступно, із засідок, та постійно використовують посібників які маскуються під цивільне населення в якості живого щита.

Не зважаючи на це, підрозділи ЗС України успішно виконують завдання в рамках антитерористичної операції, продовжують стискати кільце довкола терористів з метою недопущення дестабілізації обстановки в інших регіонах країни та зриву позачергових Президентських виборів.

Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України висловлює глибоке співчуття рідним і близьким загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.