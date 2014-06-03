Селезньов назвав маячнею інформацію про збитий під Слов'янськом український Су-25

У коментарі УНІАН він сказав: «Інформація про те, що бойовики збили літак Су-25, не підтверджується. Я тільки що розмовляв з нашими авіаторами».

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Владислав Селезньов назвав маячнею інформацію про те, що бойовики збили вертоліт і підбили кілька танків. «Вертоліт і кілька танків - це їх мрії і плани. За фактом, це маячня», - сказав він.

За його словами, є оперативна інформація про те, що була обстріляна колона сил АТО, яка прямувала з Ізюму в район Слов'янська. «Вона була обстріляна, в тому числі один з БТРів, але ця інформація перевіряється. Тому ні спростувати, ні підтвердити я її поки не можу... Є оперативна інформація, що є втрати серед українських військовослужбовців і є загиблі серед бойовиків, але вона перевіряється, і офіційного підтвердження поки немає», - додав Владислав Селезньов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційне опір» Дмитро Тимчук написав, що терористи напали на колону сил антитерористичної операції, яка слідувала з Ізюму в район Слов'янська.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на одного з лідерів сепаратистів В'ячеслава Пономарьова, що бойовики збили літак української армії Су-25.

Про нібито збитий український літак також писав у своєму «Твіттері» спецкор російської «Комсомольської правди» Дмитро Стешин. Варто відзначити, що він у даний час перебуває на території України нелегально, оскільки СБУ заборонила йому в'їзд в країну строком на 5 років.