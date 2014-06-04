Терористи створюють бази у дитсадках, лікарнях та санаторіях - прес-офіцер АТО

Сили АТО просять мирних жителів не перебувати поруч з позиціями бойовиків, а терористи розгортають опорні пункти у лікарнях, дитячих будинках і житлових кварталах.

Про це "Українській правді" розповів керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов.

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"Ми робимо все можливе, щоб убезпечити населення від наслідків антитерористичної операції. Ми робимо звернення до місцевих громадян, закликаємо їх, щоб вони ні в якому разі не знаходилися поряд з позиціями бойовиків, не входили у бандформування", - сказав він.

"Ми рекомендуємо всім відмовитися від переміщень вулицями", - додав він.

Селезньов підкреслив, що силовики отримують підтримку і розуміння місцевих жителів. "Говорити, що нас сприймають як окупантів - неправильно", - сказав він.

"Ми не працюємо у житлових кварталах, у багатоповерхівках. Ми з'ясовуємо, де знаходяться бази бойовиків, де їх скупчення, по цих об'єктах ми працюємо", - пояснив Селезньов.

При цьому він підкреслив, що бойовики, засвоївши цю тактику, "починають цим нахабно користуватися".

"Вони розгортають свої опорні пункти в лікарнях, дитячих садках, базах відпочинку, санаторіях. Якщо ми почнемо бити по цим об'єктам, відразу почнеться істерика у російських ЗМІ, що українські військові стріляють по мирним громадянам, які сидять в лікарнях. Але ніхто не говорить, що в руках у цих мирних громадян РПГ, АГС, "мухи", а під вікнами стоїть НОНА, яка бомбардує наші позиції", - заявив Селезньов.

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"Бойовики зі Слов'янська обладнали собі базу в лікарні. Це оперативна підтверджена інформація", - сказав він.

Відповідаючи на питання про повідомленнях з боку сепаратистів, що нібито зруйнована лікарня в Красному Лимані, він відповів:

"У Красному Лимані триває активна фаза АТО. Перевірити або спростувати інформацію наразі не є можливим. Як тільки закінчиться активна фаза, будуть працювати на місцях експерти, в тому числі і журналісти. Вони зможуть побачити все своїми очима", - сказав він.