НАТО обіцяє підтримку Україні в реформуванні оборонного сектору

Андерс Фог Расмуссен зазначив, що Альянс вітає результати Президентських виборів в Україні та зусилля, спрямовані на розв’язання кризи, підтримує процес демократичних перетворень, розпочатий у нашій державі.

– НАТО залишатиметься надійним партнером та підтримуватиме Україну в подальшій трансформації її оборонного та безпекового сектору, – наголосив Андерс Фог Расмуссен, зауваживши, що Альянс дуже цінує участь українських військових в операціях та в Силах реагування НАТО.

Читайте такожУ центрі АТО розповіли про знищення терористів і підтримку місцевого населенняВиконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль коротко поінформував співрозмовника про внутрішньополітичну та безпекову ситуацію в Україні, а також стосовно кроків керівництва держави та Міністерства оборони, спрямованих на нормалізацію ситуації та забезпечення діяльності Збройних Сил України в проблемних регіонах Україні.

– Українські військові з честю виконують завдання, спрямовані на ліквідацію озброєних формувань терористів, які здійснюють акти збройної агресії у східних та південних областях України. Водночас, поточний конфлікт не може бути вирішений виключно військовими засобами, і тому ми вітаємо зусилля міжнародної спільноти і НАТО, спрямовані на його врегулювання, – підкреслив глава вітчизняного оборонного відомства.

Міністри оборони країн НАТО привітали результати президентських виборів в Україні та наголосили на всебічній підтримці зусиль нової української влади щодо стабілізації ситуації в Україні та якомога скорішого подолання кризи, а також розширенні взаємодії з оборонними та безпековими структурами України для допомоги в реалізації амбітних завдань з їх розвитку та подальшої трансформації. Вони звернули увагу на те, що реалізація цих завдань здійснюватиметься як у форматі НАТО, так і на двосторонньому рівні.

Після участі у засіданні Комісії Україна – НАТО виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль провів двосторонні зустрічі з Міністром оборони США Чаком Хейгелом, Міністром оборони Великої Британії Філіпом Хаммондом, Міністром оборони Польщі Томашем Сємоняком та Міністром оборони Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. Глави оборонних відомств обговорили питання поглиблення двостороннього співробітництва, реалізації спільних проектів, врегулювання кризи в Україні, визначили напрями співпраці на найближчу перспективу.