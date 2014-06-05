До боїв на блокпостах під Слов'янськом військові залучили танки Т-64

На блокпостах у Слов'янську з'явилися танки Т-64 для охорони бойових позицій українських силовиків.

Про це повідомив УНІАН керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов.

«Танки Т-64 виконують завдання з охорони й оборони блокпостів у Слов'янську, оскільки останнім часом почастішали випадки обстрілу блокпостів із використанням підствольних гранатометів, мінометів, гранатометів РПГ-7, гранатометів автоматичного вогню АГС-17 «Полум'я», - повідомив він.

За словами Селезньова, ситуація на блокпостах украй складна, сепаратисти намагаються прориватися через блокпости, використовуючи засоби вогняної підтримки, й щоб забезпечити українських силовиків, які перебувають на блокпостах, керівництво АТО вирішило закрити їх «в броні, щоб люди не страждали від осколкових поранень, щоб виконували бойові завдання безпечніше».

Також він підкреслив, що «танки статичні, й вони не будуть задіяні в наступальних операціях».