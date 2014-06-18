Порошенко вручив дипломи випускникам Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського

Сьогодні, 18 червня, у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відбувся випуск слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки, а також пройшли урочисті заходи, присвячені 100-річному ювілею початку підготовки військових фахівців в навчальних корпусах Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

В урочистостях взяв участь Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко, виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль, керівний склад оборонного відомства та Генерального штабу ЗС України, а також глава Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет.

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Глава держави привітав офіцерів із закінченням навчання та зі 100-річним ювілеєм початку підготовки військових фахівців у навчальному закладі.

"Сто років тому в Києві на історичному місці, яке назвали Кадетським Гаєм, була започаткована естафета військової освіти, славних офіцерських традицій та ратних справ. І я, і весь український народ віримо в вас, дорогі генерали, офіцери, дорогі випускники, та покладаємо на вас надію. І я впевнений, я знаю — ми будемо пишатися вами! Слава Україні!" — зазначив Петро Порошенко.

Президент України підкреслив, що зараз відновлення боєздатності української армії є головним пріоритетом для влади.

"Я можу вас запевнити: і для мене, і для українського уряду, і головне — для українського народу армія є і буде пріоритетом номер один", — заявив Глава держави.

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Петро Порошенко вручив випускникам університету оперативно стратегічного рівня золоті медалі та дипломи з відзнакою. А виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль нагородив перехідною шаблею часів Богдана Хмельницького кращого випускника оперативно-тактичного рівня підготовки майора Євгена Кіяшка. Надзвичайний і Повноважний Посол Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні пан Саймон Сміт вручив меч королеви Великої Британії кращому випускнику оперативно-стратегічного рівня підготовки полковнику Валерію Залужному.

Випускники виголосили урочисту клятву випускника Національного університету оборони України. Після цього в навчальних корпусах Національного університету оборони України імені Івана Черняховського відбулося заохочення групи офіцерів та працівників ЗС України з нагоди 100-річного ювілею початку підготовки військових фахівців наказами Міністра оборони України та начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.

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За результатами державної атестації та згідно з рішенням Державної екзаменаційної комісії 134 випускники Національного університету оборони України імені Івана Черняховського отримали дипломи магістра, 16 з яких — з відзнакою. Троє слухачів отримали диплом з відзнакою та золотою медаллю.