Сили АТО взяли під контроль міст через Сіверський Донець

"Діями підрозділів збройних сил, залучених до АТО, посилених групами Національної гвардії, при підтримці ударів бойових вертольотів армійської авіації здійснено висунення вглиб території, захопленої незаконними збройними формуваннями, і знищено укріплення бойовиків в районі села Закотне Луганської області", - йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Також взято під контроль міст через річку Сіверський Донець, що на околиці населеного пункту.

Здійснюються заходи по блокуванню та звільненню від терористів села Закотне.