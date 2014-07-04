Зразки патронів та пороху, які використовуються в АТО, перевірені у лабораторіях

За декілька років фахівці бази перевірили тисячі зразків вибухових речовин та порохів з метою підтримання необхідного рівня безвідмовності та безпеки бойового застосування боєприпасів, які використовуються особовим складом військових частин під час здійснення стрільб, або зберігаються на арсеналах, складах, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Особовий склад у лабораторіях відділень, аналогів яких немає в Україні, проводить фізико-хімічні випробування пороху, вибухових речовин, твердих ракетних палив на предмет їх придатності до використання за призначенням і визначення термінів подальшого використання. Крім того, здійснюють випробування набоїв до стрілецької зброї.

Для аналізу експерти беруть по кілька грамів від кожної партії вибухових речовин та пороху, у лабораторіях проводять до десятка механічних та хімічних випробувань. Серцем лабораторії називають вимірювально-обчислювальний комплекс "Вулкан". З його допомогою порох штучно зістарюють, визначаючи його хімічну стійкість, і з’ясовують, чи буде вибухова речовина придатна до використання через 3 - 7 років.

"Після проведення відповідних досліджень фахівці надають технічний висновок про їх стан, можливість подальшого використання за призначенням, зберігання. Варто відзначити, що партії зразків пороху та патронів, які нині використовуються військовослужбовцями в ході проведення АТО, були перевірені нашими спеціалістами. Всі вони технічно справні, придатні до бойового застосування", - зазначили командир артбази підполковник Андрій Хабаров та заступник командира з якості - начальник відділу технічного контролю за якістю боєприпасів підполковник Олексій Фесай.

Представники бази залучаються до участі в підготовці до стрільб нових зразків боєприпасів, для спостереження за функціонуванням всіх елементів боєприпасів під час проведення бойових стрільб. Також беруть участь у проведенні досліджень випадків незадовільної дії боєприпасів на практичних стрільбах.

Варто звернути увагу, що до кінця року планується ввести в експлуатацію відділення артилерійських боєприпасів, на базі якого фахівці здійснюватимуть розбирання патронів стрілецького озброєння, підривачів та засобів запалення, вилучатимуть порох із патронів. Крім того, через декілька місяців буде відкрито відділення стендових випробувань, де проводитимуться механічні та кліматичні випробування складових частин боєприпасів та їх елементів.