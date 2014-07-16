За час АТО загинуло 4 військових лікарі і 8 поранені

Про це повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони Віталій Андронатій, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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"Це чистої води бандитизм, коли розстрілюються санітарні машини з пораненими, коли терористи з "Граду" "поливають" українських військовослужбовців, які захищають блокпости та свою Батьківщину", - сказав полковник медичної служби Віталій Андронатій.

"Військові лікарі нарівні зі всіма військовослужбовцями-учасниками АТО виконують свій обов’язок. Вони не боячись ні куль, ні мін, повзають на череві та витягують поранених з поля бою, щоб врятувати їм життя, часто ризикуючи власним", - наголосив директор Військово-медичного департаменту Міноборони. - Це війна. Я знаю це з перших вуст, тому, що і мій син знаходиться на передовій. Він командир медичної роти. Кожний день їх "поливають" "Градом", але вони виживають і надають допомогу пораненим бійцям, сумлінно виконують свої завдання", - відзначив він.

"Всі поранені, які знаходяться у Військово-медичних клінічних центрах у надійних руках військових медиків. Я розцінюю кваліфікаційний рівень військової медицини дуже високо. І якщо у деяких питаннях нам його не вистачає - ми залучаємо цивільних фахівців усієї України", - повідомив Віталій Андронатій.