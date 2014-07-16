НБУ передав військовим медикам АТО інкасаторські броньовані машини

Про це повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони Віталій Андронатій, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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"З 1 серпня БТР-4С (санітарний), який зібраний на базі БТР-4, проходитиме випробування. Якщо його приймуть на озброєння, в подальшому це дасть змогу під прикриттям броні вивозити поранених з поля бою", - повідомив Віталій Андронатій.

За його словами, днями Національний банк України (НБУ) виділив військовим інкасаторські броньовані машини. "Зараз ми облаштовуємо в них ноші, для того щоб можна було безпечно, навіть під час бою, вивозити поранених", - сказав Віталій Андронатій. " Додатково ми зараз переобладнуємо нашу спеціальну техніку, яка була в запасах. Наприклад, старі лабораторії, для того щоб покращити наш парк санітарної техніки для перевезення поранених з поля бою", - повідомив він.

Віталій Андронатій розповів, що існують проблеми із заблокованістю підрозділів і доставкою на місця медикаментів. "Наприклад у Луганську терористами заблокований аеродром. Там є поранені. Ми підключили Червоний хрест, духовенство, для того щоб нам допомогли розблокувати ці райони і вивести поранених. Додатково тим же шляхом ми поповнимо запаси медикаментів в заблокованих гарнізонах", - розповів полковник медичної служби Віталій Андронатій.

Він наголосив, що евакуювати поранених військовослужбовців допомагає гордість військової медицини - реанімаційно-операційний літак Ан-26 "Віта". "Літак фактично не сідає на землю. Як тільки поранений військовий потрапляє у Дніпропетровський або у Харківський госпіталь, Ан-26 відразу забирає його в Київ для надання більш кваліфікованої допомоги. У столиці надається найбільш професійна кваліфікована медична допомога. Тут проходять лікування всі тяжкопоранені, з якими працює медична еліта України. Ми проводимо тут консиліуми для того, щоб максимально ефективно надати медичну допомогу", - підсумував Віталій Андронатій.