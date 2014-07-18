Сили АТО просунулися на 10-15 км вглиб контрольованої бойовиками території - Тимчук
08:31, 18 липня 2014Політика
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Сили АТО перегрупувалися і просунулися на 10-15 км вглиб території, яку контролюють бойовики.
Сили АТО просунулися на 10-15 км вглиб території, контрольованої бойовиками-Тимчук / Фото: УНІАН
Про це йдеться у повідомленні керівника Центру воєнно-політичних досліджень Дмитра Тимчука.Читайте такожЧерез агресію Росії Порошенко змінює тактику АТО
Згідно з даними групи «Інформаційний Опір», сили АТО здійснили перегрупування, стуливши кільце (в районі держкордону - лише силами окремих підрозділів, що не мають можливості повністю контролювати держкордон) і просунулись углиб території, умовно контрольованої терористами на 10-15 км.
На зайнятій території проводиться інженерне обладнання місцевості, повідомляє Тимчук.
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