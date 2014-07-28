Міністр оборони зустрівся з послом Німеччини в Україні

Валерій Гелетей поінформував німецького посла про поточну воєнно-політичну ситуацію в Україні, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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"У збройному конфлікті, який декілька місяців тому розпочався на сході України із сотні легкоозброєних сепаратистів, які захоплювали місцеві органи влади, сьогодні бере участь більше 10 тис. проросійських найманців зі зразками зброї, якими можуть похвалитися сучасні професійні армії", - наголосив глава вітчизняного оборонного відомства.

Валерій Гелетей зазначив, що з метою реалізації ініціативи президента України Петра Порошенка щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України, на початку червня збройні сили в односторонньому порядку припинили вогонь на 10 днів.

Він наголосив, що на даний час ні в кого не виникає сумнівів щодо справжнього обличчя терористів, яким раніше подекуди вдавалося видавати з себе "борців за свободу". "Збитий пасажирський авіалайнер, підірвані автошляхи, мости, шахти, мінування дитячих начальних закладів, підприємств та аміакопроводу Тольятті-Горлівка-Одеса яскраво характеризують осіб, які сьогодні ведуть боротьбу проти єдності України в Луганській та Донецькій областях", - зазначив міністр оборони.

Він підкреслив, що при цьому Російська Федерація не тільки відкрито підтримує терористів, а й застосовує проти українських військовослужбовців зі своєї території важку артилерійську зброю. Водночас, збройні сили жодного разу не проводили обстрілів території РФ.

Валерій Гелетей наголосив на чисельних випадках провокацій з боку терористів проти мирних мешканців двох східноукраїнських областей. "Учора в Донецьку 2 танки з українською символікою обстріляли житлові квартали в центрі міста. Було й багато інших подібних випадків. Хочу наголосити, що збройні сили не застосовують зброю по мирних мешканцях", — зазначив він.

У цьому контексті міністр оборони звернув увагу німецької сторони на значну кількість дезінформації, яка поширюється у світі Росією щодо подій в Україні.

Посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль відзначив, що німецька сторона високо цінує зусилля, яких докладають українські військовослужбовці з метою збереження державного суверенітету України, а також миру і безпеки в Європі. Він наголосив на обуренні, яке викликали у Німеччині події з катастрофою малайзійського літака. "Німеччина була і залишається солідарною з народом України", - зазначив він.