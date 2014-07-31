Артисти піднімають бойовий дух учасників АТО

На сцену вийшли українські виконавці - Олег Скрипка, Марія Яремчук, Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко та багато інших, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Перший концерт пройшов у одному з авіаційних ангарів, а другий - просто неба на території військового госпіталю. Неофіційна частина благодійного концерту у військовому госпіталі перемістилася й до палат хірургічного відділення, куди артисти завітали до хворих і виконали для них декілька пісень, поспілкувалися та зробили фото на пам’ять.

А музиканти військово-музичного центру сухопутних військ збройних сил з Чернігова подолали за декілька днів понад півтори тисячі кілометрів, щоб виступити з концертами та підняти бойовий дух учасників антитерористичної операції на сході нашої держави. Водночас артисти привезли медикаменти та харчі, закуплені на кошти благодійників.

Свій патріотичний тур артисти розпочали з Харкова. Тут у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону відбувся кількагодинний концерт для поранених в зоні АТО бійців. Наступний захід відбувся вже неподалік Краматорська в Донецькій області. Тут музиканти військово-музичного центру дали перший у своєму житті концерт у справжніх бойових умовах, адже неподалік постійно лунали автоматні та кулеметні постріли. Разом з військовими музиками виконав пісні під гітару і відомий автогонщик та телеведучий Олексій Мочанов.

"Концерт став для нас приємною несподіванкою, - стверджували військові глядачі, - ніхто навіть не міг уявити собі, що ось так просто неба можливо влаштувати таке чудове свято".