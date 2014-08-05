Російські спецслужби продовжують направляти на схід України бойовиків-найманців - РНБО
13:35, 05 серпня 2014Військо
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Росія продовжує надавати підтримку терористам так званих "ДРН" та "ЛНР" на сході України.
REUTERS
Про це повідомляє РНБО на сторінці у Twitter.
"Російські спецслужби продовжують надавати підтримку терористичним організаціям ДНР та ЛНР, а також засилати бойовиків-найманців в Україну", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, вчора з 10 години ранку протягом чотирьох годин російські військові обстрілювали з використанням артилерії та установок "Град" позиції українських прикордонників неподалік Василівки та Амвросіївки.
Російські спецслужби продовжують надавати підтримку терористичним організаціям ДНР та ЛНР, а також засилати бойовиків-найманців в Україну
— РНБО України (@rnbo_gov_ua) 5 августа 2014
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