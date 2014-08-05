Російські спецслужби продовжують направляти на схід України бойовиків-найманців - РНБО

13:35, 05 серпня 2014
Військо
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Росія продовжує надавати підтримку терористам так званих "ДРН" та "ЛНР" на сході України.

REUTERS

Про це повідомляє РНБО на сторінці у Twitter.

"Російські спецслужби продовжують надавати підтримку терористичним організаціям ДНР та ЛНР, а також засилати бойовиків-найманців в Україну", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора з 10 години ранку протягом чотирьох годин російські військові обстрілювали з використанням артилерії та установок "Град" позиції українських прикордонників неподалік Василівки та Амвросіївки.

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