За добу в зоні АТО загинули 18 військовослужбовців

Про це повідомив представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Також він спростував заяву колишнього міністра оборони, народного депутата Анатолія Гриценка про те, що нібито під час транспортування із зони АТО поранених військовослужбовців кожен третій з них помирає.

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За словами Андрія Лисенка, на сьогодні за час проведення антитерористичної операції на сході України поранення отримали близько тисячі українських військовослужбовців, і з них лише 12 померли від ран - семеро в лікарнях, п'ятеро під час транспортування до лікарняних закладів.