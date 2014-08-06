Гелетею доручили звільнити керівників відділів, відповідальних за забезпечення армії та закупівлю озброєнь

15:54, 06 серпня 2014
Військо
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Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.

REUTERS

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони звільнити керівників департаментів, відповідальних за проведення тендерів із забезпечення армії і закупівлі озброєнь.

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Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.

«Доручив міністру оборони звільнити керівників департаментів, відповідальних за проведення тендерів із забезпечення армії і закупівлі озброєнь», - написав він.

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