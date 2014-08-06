Гелетею доручили звільнити керівників відділів, відповідальних за забезпечення армії та закупівлю озброєнь

Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони звільнити керівників департаментів, відповідальних за проведення тендерів із забезпечення армії і закупівлі озброєнь. Читайте такожПорошенко зобов'язав голів ОДА потурбуватися про сім'ї загиблих в ході АТО Про це глава держави повідомив у своєму Twitter. «Доручив міністру оборони звільнити керівників департаментів, відповідальних за проведення тендерів із забезпечення армії і закупівлі озброєнь», - написав він. Доручив міністру оборони звільнити керівників департаментів відповідальних за проведення тендерів із забезпечення армії і закупівлі озброєнь — Петро Порошенко (@poroshenko) August 6, 2014

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter