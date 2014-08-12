Підрозділи збройних сил в зоні АТО повністю забезпечені медикаментами

Про це повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони полковник медичної служби Віталій Андронатій під час брифінгу в Військово-медичному клінічному центрі "Головний військово-медичний госпіталь", йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

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"Підрозділи збройних сил, які виконують завдання у зоні проведення антитерористичної операції, повністю забезпечені усіма необхідними медикаментами, однак у нас відсутні спеціалізовані медичні гелікоптери, тому для евакуації поранених бійців доводиться використовувати бойові", - повідомив полковник Віталій Андронатій і додав, що у військових лікарів також не вистачає спеціалізованого броньованого медичного транспорту та спеціальних автомобілів швидкої допомоги для вивезення та транспортування поранених із поля бою.

"Терористи цілеспрямовано розстрілюють санітарні автомобілі. Велику кількість спеціальної медичної техніки бандити знищили "Градами"", - повідомив директор Військово-медичного департаменту Міноборони.

"На жаль, у минулі роки не було фінансових можливостей, щоб створити запас броньованого санітарного транспорту. Але цей процес вже запущено, і на сьогодні тривають державні випробування санітарного БТР-4, який вироблятиметься у Харкові", - підкреслив полковник медичної служби Віталій Андронатій.

Директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони наголосив, що проблеми із медичним забезпеченням виникають лише у підрозділах, до яких поки що важко дістатися, і додав, що завдяки допомозі волонтерів і усіх небайдужих громадян у деяких військових частинах утворився запас медикаментів, якому може позаздрити будь-яка районна лікарня.