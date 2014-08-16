Сили АТО намагаються роз'єднати Донецьк і Горлівку

Підрозділи сил Антитерористичної операції зосередили основні зусилля на проведенні рейдових дій і роз’єднанні Донецька та Горлівки, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в мережі Facebook.

За даними прес-центру, жодного дня не проходить без обстрілів підрозділів АТО, в тому числі з території Російської Федерації.

«09.30 – обстріл опорного пункту в районі селища Земляне з боку міста Луганськ.

09.45-10.00-11.15 - артилерійський обстріл опорного пункту в районі населеного пункту Петрівське.

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11.20 – напад на опорний пункт зі сторони Ілловайськ-Зелене, чисельністю до 50 чоловік. Противник поніс значні втрати і відступив.

11.25 – 11-30 мінометний обстріл батареї позицій наших військ в районі Благодатного. А о 12.40 обстріл цього ж району з БМ-21 “Град”», - повідомляє прес-центр.

Також нагадується, що в результаті вміло спланованої операції сили АТО визволили Жданівку Донецької області. «Вже за декілька днів люди відчують, що на їхню землю дійсно прийшов мир та спокій і що найголовніше – прийшов він надовго», - додає прес-центр.

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Також повідомляється, що підрозділи сил АТО продовжують виконання бойових завдань у визначених районах щодо ураження живої сили і вогневих засобів незаконних збройних формувань, ведення та підтримки дій спеціальних підрозділів.

«Розуміючи близькість свого краху ті, в кого руки по лікті у крові, намагаються втекти. Вони добре розуміють, що крах терористів не за горами, але жоден, хто прийшов на нашу землю з мечем, не уникне покарання», - наголошує прес-центр.