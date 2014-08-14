У Горлівці батальйону "Донбас" здалися в полон 46 чеченських найманців
17:47, 14 серпня 2014Політика
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У Горлівці Донецької області бійцям батальйону "Донбас" добровільно здалися в полон 46 чеченських найманців.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні на сторінці добровольчого батальйону "Донбас" в соцмережі.
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"Горлівка знаходиться під дбайливим наглядом нашої найкращої в світі десантури. Підсумки на сьогодні - добровільно здалися в полон 46 осіб кавказької національності. Попередньо - всі представники Чеченської республіки", - зазначено в повідомленні.
Крім того, батальйон повідомив про знищення близько 600 бойовиків в районі Попасної, які висувалися з Первомайська Луганської області.
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