У Горлівці батальйону "Донбас" здалися в полон 46 чеченських найманців

17:47, 14 серпня 2014
Політика
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У Горлівці Донецької області бійцям батальйону "Донбас" добровільно здалися в полон 46 чеченських найманців.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні на сторінці добровольчого батальйону "Донбас" в соцмережі.

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"Горлівка знаходиться під дбайливим наглядом нашої найкращої в світі десантури. Підсумки на сьогодні - добровільно здалися в полон 46 осіб кавказької національності. Попередньо - всі представники Чеченської республіки", - зазначено в повідомленні.

Крім того, батальйон повідомив про знищення близько 600 бойовиків в районі Попасної, які висувалися з Первомайська Луганської області.

Post by Добровольчий батальйон територіальної оборони Донецької області "Донбас".
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