Безпілотні літальні апарати вітчизняного виробництва успішно використовуються силами АТО

Головне завдання цих літаків — виконувати повітряну розвідку секторів, в яких перебувають диверсійні терористичні угрупування.

— Один такий виріб дозволяє керівництву АТО зекономити чимало часу на збір оперативної розвідувальної інформації, — зазначив начальник Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова генерал-майор Юрій Даник. — А головне він дозволяє вберегти життя і нашим розвідникам, і солдатам, які завдяки повітряній розвідці не потраплятимуть у засідку та вчасно будуть попереджені про вогневий наліт, — додав він.

Варто зазначити, що цей безпілотний літальний апарат вітчизняного виробництва. Його створили військові інженери Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова спільно з іншими спеціалістами. Зараз апарат успішно використовується для збору розвідувальних даних для сил АТО. Потужні лінзи камер дозволяють побачити навіть добре замасковані позиції терористів.

За своїми характеристиками український повітряний безпілотний розвідник перевершує всі існуючі іноземні моделі. Слід зауважити, що він також значно дешевший у виробництві та під час експлуатації від закордонних аналогів.