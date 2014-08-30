Українські військові в Луганській області перейшли в наступ - РНБО

Сили антитерористичної операції в Луганській області (АТО) перейшли в наступ на терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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«Українська армія почала наступ у Луганській області», - сказав він.

За його словами, українські військові знищили понад 40 терористів, провели оперативне відпрацювання кількох населених пунктів у Слов‘яносербському районі, а також селищ Кримське і Сокольники.

Лисенко також зазначив, за минулу добу сили АТО 21 раз вступали у вогняний контакт із противником.

«Протягом доби сили АТО 21 раз вступали у вогняний контакт із терористами в районі населених пунктів Многопілля, Станиця Луганська, Георгіївка, Маломиколаївка, Комсомольське, Червона Поляна, Лутугине, Макарове, Майорськ і аеропорту Луганськ», - сказав він.

Разом із тим, за словами Лисенка, регулярні частини Збройних сил України одержали наказ залишити селища Хрящувате і Новосвітлівка Краснодонского району.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня, після кількох місяців «гібридної» війни, в ході якої бойовики, що фінансуються Росією, намагалися встановити контроль над Донецькою та Луганською областями, до участі у військовому конфлікті підключилися регулярні війська РФ.

НАТО оприлюднило нові супутникові знімки, які свідчать про перебування в Україні російських військ. За даними з альянсу, може йтися щонайменше про тисячу російських військових.

Україна заявила про неприховану агресію росіян і закликала західний світ відреагувати на неї.

Росія продовжує заявляти, що не має ніякого відношення до конфлікту в Україні.