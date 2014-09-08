Індивідуальні засоби медичного захисту аптечки АІ-1 українською армією не застосовуються
У засобах масової інформації України поширилась інформація, щодо нібито низького забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО, індивідуальними засобами медичного захисту, причому неналежної якості.
Міністерство оборони України повідомляє, що централізовано жодного наряду на видачу аптечок індивідуальних АІ-1 у військові частини Збройних Сил України не оформлялося. Станом на сьогодні зазначені вище індивідуальні засоби медичного захисту — аптечки у Збройних Сил України не застосовуються.
Згідно з рішенням начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України на період проведення антитерористичної операції з метою надання само- та взаємодопомоги кожен військовослужбовець Збройних Сил України, учасник АТО, забезпечується пакетом перев’язувальним індивідуальним (ППІ) — 2 шт., джгутом кровоспинним медичним — 1 шт., знеболювальним засобом (буторфанолом тартратом 0,2% у шприц-тюбику або Налбуфін по 1 мл у попередньо заповненому шприцу, у комплекті з голкою у контурній чарунковій упаковці) — 1 шт. Для забезпечення військовослужбовців знеболювальним засобом Міністерством оборони України було закуплено 78 тисяч буторфанолу тартрату 0,2% у шприц-тюбику.
Для забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України більш ефективним знеболювальним засобом, у серпні цього року проведено закупівлю знеболювального засобу Налбуфін-Фармекс по 1 мл у попередньо заповненому шприцу, у комплекті з голкою у контурній чарунковій упаковці, у кількості 125 тисяч штук та проведено розподіл і видано у Військово-медичні клінічні центри регіонів, які забезпечують військові частини у зоні відповідальності.