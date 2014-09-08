Індивідуальні засоби медичного захисту аптечки АІ-1 українською армією не застосовуються

Міністерство оборони України повідомляє, що централізовано жодного наряду на видачу аптечок індивідуальних АІ-1 у військові частини Збройних Сил України не оформлялося. Станом на сьогодні зазначені вище індивідуальні засоби медичного захисту — аптечки у Збройних Сил України не застосовуються.

Згідно з рішенням начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України на період проведення антитерористичної операції з метою надання само- та взаємодопомоги кожен військовослужбовець Збройних Сил України, учасник АТО, забезпечується пакетом перев’язувальним індивідуальним (ППІ) — 2 шт., джгутом кровоспинним медичним — 1 шт., знеболювальним засобом (буторфанолом тартратом 0,2% у шприц-тюбику або Налбуфін по 1 мл у попередньо заповненому шприцу, у комплекті з голкою у контурній чарунковій упаковці) — 1 шт. Для забезпечення військовослужбовців знеболювальним засобом Міністерством оборони України було закуплено 78 тисяч буторфанолу тартрату 0,2% у шприц-тюбику.

Для забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України більш ефективним знеболювальним засобом, у серпні цього року проведено закупівлю знеболювального засобу Налбуфін-Фармекс по 1 мл у попередньо заповненому шприцу, у комплекті з голкою у контурній чарунковій упаковці, у кількості 125 тисяч штук та проведено розподіл і видано у Військово-медичні клінічні центри регіонів, які забезпечують військові частини у зоні відповідальності.