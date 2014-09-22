В армії розповіли, як заробили довіру мешканців Слов'янська та Краматорська

Про це заявив керівник підрозділу інформаційно-психологічних операцій полковник Анатолій Кравчук, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Кількість мешканців, які спочатку висловлювали незадоволення приходом у міста українських військових, значно зменшилась.

"Більше того, саме активна участь військових штабу АТО у житті громади міста Краматорськ стала тим чинником, який зламав негативне ставлення до українських військових. Наша група інформаційно-психологічних операцій не перший місяць проводить роботу з інформаційної протидії агресору. За цей час, зокрема, було встановлено контакт з органами місцевого самоврядування та активом громади міста", - зазначив полковник Кравчук.

Читайте такожМолодь Краматорська розмалювала постамент Леніна, якого не змогли знестиОкрім цього, військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань - учасників антитерористичної операції - приділяють особливу увагу дитячому будинку, де перебувають діти-сироти з усього Донбасу. Більшість малят є інвалідами, які позбавлені батьківської опіки, тому потребують особливого ставлення та піклування. Днями військовослужбовці завітали до дитячого будинку міста Краматорськ та вкотре доставили діткам продукти харчування та необхідні в побуті речі.