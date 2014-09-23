У Львові презентували робота-розвідника для АТО

Про це повідомляє ТСН.

Робота було створено на замовлення добровольчих батальйонів - впродовж місяця над винаходом працювало близько півсотні людей.

Читайте такожКНТЕУ передав пораненим бійцям унікальний харчовий продукт, що покращує показники організму"Це робот-розвідник, який дозволяє вести відео-, аудіо-, радіаційну, радіологічну розвідку в місцях, важкодоступних і небезпечних для людей. Він може працювати від -40 до +80, навіть +100, плюс дощ, сніг, і водяні перепони до 30-40 сантиметрів він може переїжджати", - каже один з розробників приладу Ростислав Пасічник.

Без підзарядки самохідна машина може працювати до 4-х годин. Також робот може використовуватися для транспортування поранених.

Нагадаємо, раніше укранські конструктори створили для потреб АТО безпілотник "Дніпро 1".