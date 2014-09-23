У Німеччині помер тяжкопоранений український військовослужбовець

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав генеральний консул України в Мюнхені Вадим Костюк.

Читайте такожНа Донеччині загинули близько 2000 бійців АТО - заступник Коломойського«23 вересня 2014 року у військовому госпіталі бундесверу в місті Ульм від важких поранень помер учасник АТО Роман Сокуренко»,- написав дипломат.

Роман Сокуренко отримав важке поранення під Іловайськом Донецької області і був відправлений на лікування до Німеччини 3 вересня разом з іншими 19 пораненими бійцями, брали участь в антитерористичній операції.