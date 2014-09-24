У Києві відкрилась виставка «Зброя та безпека - 2014» та IX Міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт-XXI»

Цього року основна увага відвідувачів прикута до експозицій вітчизняних виробників озброєння та військової техніки. Серед них ДК «Укроборонпром», «Укрспецекспорт», КБ «Артилерійське озброєння», НКВ «Іскра», ДП «НДІ «Квант» та інші.

У перший день виставки представлені експонати оглянули Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей, директор Державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов, представники РНБО України, МВС, МЗС, військові аташе, акредитовані в Україні.

Відомі вітчизняні виробники озброєння та військової техніки представили широкий асортимент артилерійського озброєння, засобів зв’язку та автоматизованого управління, боєприпаси, безпілотні розвідувальні літальні апарати та багато іншого.

"Багато зразків техніки, яка представлена на виставці вже проходять випробування в зоні АТО. За результатами цих випробувань будуть зроблені відповідні висновки щодо того, наскільки ця техніка ефективна в тих умовах та викликах, на які сьогодні потрібно реагувати Збройним Силам й іншим силовим структурам. Найкращі зразки будуть найближчим часом закуплені для потреб Збройних Сил України", — зазначив Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей.

За словами керівника вітчизняного оборонного відомства, на виставці працюють спеціалісти профільних структурних підрозділів Міністерства оборони України, які ретельно вивчають представлені зразки.

"Все залежатиме від показників бюджету 2015 року і того оборонного замовлення, яке буде визначено пріоритетом на наступний рік", — підкреслив генерал-полковник Валерій Гелетей.

Своєю чергою, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов під час урочистого відкриття виставки наголосив, що в цьому році переозброєнню війська приділяється найбільше уваги.

"Нам потрібно в першу чергу забезпечити сучасною зброєю тих військових, які виконують завдання в зоні АТО на сході України", — зазначив спікер парламенту.

Олександр Турчинов висловив переконання, що під час виставки будуть підписані контракти, які дозволять забезпечити українських військових кращими зразками ОВТ, засобами захисту та обладнанням.

"Невипадково в цей же час проводиться і виставка «Авіасвіт-XXI», адже Україна належить до не багатьох країн, які мають власну аерокосмічну галузь, — зауважив Олександр Турчинов. — І розвиток цієї галузі сьогодні підтримує українська влада. Ми посилимо армію найкращими зразками авіатехніки. Сьогодні ми знаходимося у надскладних умовах, але потрібно зробити все, аби розвивати оборонно-промисловий комплекс і аерокосмічну галузь. Україна вийде з усіх випробувань непереможеною", — зазначив він.