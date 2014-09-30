Бойовики атакували опорний пункт силовиків біля села Рідкодуб (мапа АТО)
14:51, 30 вересня 2014Військо
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Бойовики тричі обстріляли з мінометів опорний пункт Збройних сил України поблизу села Рідкодуб та намагались його захопити.
Ситуація у зоні АТО станом на 30 вересня / rnbo.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Учора терористи тричі обстріляли з мінометів та стрілецької зброї опорний пункт Збройних сил України поблизу с. Рідкодуб Шахтарського р-ну, після чого спробували його захопити», - зазначив він, додавши, що «наші військові успішно відбили усі напади».
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