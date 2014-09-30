Майже 20 "Гвоздик" відбули з Рівненщини до окремої механізованої бригади

"Ці бойові машини зберігалися у нас приблизно три роки, і вже були четвертої категорії. Але золоті руки майстрів реанімували їх, і «Гвоздики» знову стануть до строю", — зазначив командир військової частини.

Ремонт самохідних артустановок виконали за два тижні. Провести роботи в такий короткий термін вдалося завдяки покращенню централізованого забезпечення ремчастини державою. Також активну участь у відновленні військової техніки взяли члени місцевої спілки підприємців, які купували дефіцитні деталі, запчастини та устаткування.

2С1 «Гвоздика» поповнять підрозділи окремої механізованої бригади, яка відновлює боєздатність після участі в антитерористичній операції, і готується найближчим часом знову відбути у райони виконання завдань на сході України.