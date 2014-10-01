Бойовики продовжують обстрілювали сили АТО та населені пункти - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Найбільш напруженою ситуація залишається у районах Донецького аеропорту, а також у Маріуполі, Дебальцевому, Щасті. Протягом доби були зафіксовані неодноразові обстріли із «Градів», мінометів та стрілецької зброї Донецького аеропорту, а також населених пунктів Нікішине, Старогнатівка, Рідкодуб. Фіксується передислокація бронетехніки терористів у районі міста Дебальцеве", - сказав Лисенко.

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Окрім того, зазначив він, терористи зробили декілька пострілів із РСЗВ БМ-21 “Град” та мінометів у напрямку Авдіївки з боку Донецька.