Під Дебальцевим триває перегрупування бойовиків і бронетехніки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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"Під Дебальцевим ми спостерігаємо рух бронетехніки і посилення позицій терористичних угруповань. У нас є достатньо сил, щоб зупинити цю силу... Якщо вони спробують атакувати українські позиції, то ми їм не заздримо", - сказав Лисенко.

Водночас він не підтвердив інформацію голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля про переміщення з боку РФ 200 військових, одягнутих у цивільне, але зазначив, що у РНБО є інформація про прибуття до Ростова-на-Дону військових ешелонів.